İzmir’in Bayraklı, Kemalpaşa ve Çeşme ilçelerinde, Muhtarlar Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi, muhtarların özel günü unutulmadı.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle, İzmir’in hemen hemen bütün ilçelerinde programlar vardı. Bayraklı’da muhtarlar, bu özel gün dolayısıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da katıldığı törende, Sevgi Yolu’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Başkan Serdar Sandal, “Mahallelerin sorumluluğunu en fazla taşıyan kişi muhtardır. Bizler, en yakın çalışma arkadaşlarım olan muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizde çok önemli hizmetlere imza attık. Bayraklı halkının gönlüne beraber girdik. Demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızla, Bayraklı’nın yaşam standartlarını artırmak adına her zaman iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz” dedi. Törene ayrıca; CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, siyasi partilerin temsilcileri ve meclis üyeleri de katıldı.

Muhtarlar Günü Kemalpaşa’da da kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları çerçevesinde, Kemalpaşa’daki Atatürk Anıtında çelenk töreni düzenlendi. Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Programda Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Muhtarı Muhammed Çıtak, muhtarlar adına bir konuşma yaptı.

Öte yandan, Kemalpaşa İlçe Ziraat Odası ev sahipliğinde, muhtarlar için kahvaltılı toplantı da yapıldı. Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkürlerini sundu. Kaymakam Sarı, muhtarlara günün anısına Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel üretilmiş kalemlerden hediye etti.

Törene; Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çeşme’de de törenler vardı

Muhtarlar Günü nedeniyle, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda da tören yapıldı. Sakarya Mahallesi Muhtarı Fatma Altan Avşaroğlu ve Çakabey Mahallesi Muhtarı Birnaz Kopar Özer’in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan resmi tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi yaptı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Resmi törene ayrıca; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan, kurum-kuruluş temsilcileri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı.