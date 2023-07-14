Bayraklı Belediyesinin, yaz aylarında yüzlerce çocuğu bir araya getirdiği yarı olimpik yüzme havuzundaki yüzme kursu büyük ilgi gördü. Pazartesi başlayacak ve 18 Eylül’e kadar açık kalacak tesiste uzmanlar eşliğindeki kurslara bir haftada 200 çocuk kayıt oldu.

Bayraklı Belediyesinin sahildeki havuz tesisinde düzenlenen yüzme kurslarına bu yıl da çocukların ilgisi yoğun oldu. Bugüne kadar binlerce çocuğun faydalandığı havuzdaki kurslara 5-16 yaşları arasındaki çocuklar katılabiliyor. “Bayraklı’da Yüzme Bilmeyen Kalmayacak” sloganıyla açılan yüzme kursuna bir haftada 200 öğrenci kayıt olurken, yüzme öğrenenlerin yerine yeni kontenjanlar da açılıyor. Kurs boyunca, uzman eğiticiler ve cankurtaranlar çocuklara eşlik ediyor. Kurslar, haftanın iki günü bir saatlik eğitim olarak gerçekleştiriliyor. 18 Eylül’e kadar sürecek kurs için detaylı bilgiye 371 23 00 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Çocuklarımızın yaz aylarında keyifli ve kaliteli vakit geçirebilmesi için çeşitli kurslar düzenliyoruz. Her yıl binlerce çocuğumuzu bu kurslarda bir araya getiriyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Bu çerçevede yaz tatili boyunca çocuklarımızın eğlenmelerini ve öğrenmelerini amaçlıyoruz. İlgilenen tüm çocuklarımızı yüzme kursumuza davet ediyoruz” dedi.