İzmir’in Bayraklı Belediyesi, sınavlardan sonra öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarını sağlamak için 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında öğrencilerine yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Yetiştirdiği öğrencilere Türkiye genelindeki en nitelikli okullarda eğitim alma imkanı sunan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde eğitmenler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından da öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Bu çerçevede hafta sonları da dahil olmak üzere 25 Temmuz’dan 5 Ağustos’a kadar öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Eğitmenler, öğrencilerin puan, beceri ve eğilimlerine göre en doğru tercihi yapmaları için yönlendirmelerde bulunacak. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler; 0 232 935 03 35 telefon numarasından detaylı bilgi alabilecek.

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin hep yanındayız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı’da eğitim konusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların başarısı bizi daha çok mutlu ediyor. İstedikleri okullarda eğitim almalarını sağlamak için sınav öncesi olduğu gibi sınav sonrası da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Hepsine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye belirtti.