Bayraklı Belediyesi, eğitim için İzmir’e gelerek gerek barınma gerekse ev eşyası sıkıntısı çeken öğrencilere desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda ayni ve nakdi yardımlarla öğrencilerin yanında olan belediye, bu yıl da öğrencilerin ev eşyası ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bayraklı Belediyesi, eğitim için İzmir’e gelerek gerek barınma gerekse ev eşyası sıkıntısı çeken öğrencilere desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda ayni ve nakdi yardımlarla öğrencilerin yanında olan belediye, bu yıl da öğrencilerin ev eşyası ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yardımseverlerin kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını evlerinden alarak temizleyen ve yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Bayraklı Belediyesi, bu eğitim-öğretim döneminde de üniversite öğrencilerini yalnız bırakmadı. Gelen talepleri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra Bayraklı sınırları içinde ikamet eden üniversite öğrencilerinin de yüzünü güldürdü.

Yüksek kira maliyetleri nedeniyle son yıllarda barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek olan belediye, bu çerçevede okulların açılmasıyla birlikte artan eşya taleplerine yanıt veriyor. Gerekli kriterlere uyan üniversite öğrencilerine koltuktan yatağa, halıdan çalışma masasına kadar bir evin ihtiyacı olan tüm eşyalar ücretsiz veriliyor. Öte yandan üniversiteli gençler, eşyaları kendilerine ulaştıran Bayraklı Belediyesine teşekkür etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da maddi imkansızlığı eğitimin önünde bir engel olmaktan çıkardık. Hiçbir çocuğumuz eğitimden uzak kalmayacak demiştik. Söz verdiğimiz gibi ihtiyaç sahibi her gencimize desteklerimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, onlar da başarılarıyla hepimizi gururlandıracak” dedi.

Hayırsever vatandaşların kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere verebileceklerini hatırlatan belediye ekipleri, bağış çağrısında bulundu. Bu çerçevede sayısız aileye ve öğrenciye destek olunurken; yataktan buzdolabına, çamaşır makinesinden mutfak gereçlerine kadar her türlü ev eşyasına ihtiyaç olduğu belirtildi. Bağış yapmak isteyenlerin, 477 20 00 telefon numarasından detaylı bilgi alabiliyor. Bağışlanan eşyalar görevli personel tarafından bulunduğu yerden alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.