Bayraklı Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği meslek edindirme ve hobi kurslarına Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda iki hafta sürecek ücretsiz baristalık eğitimi verilecek. Katılımcılar mobil eğitim aracında, kahve türlerinden içecekler hazırlamayı ve sunmayı öğrenecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlgilenen herkesi eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen meslek edindirme programı kapsamında barista kursu verilecek. 26-28 Şubat ve 5-7 Mart tarihleri arasında, saat 10.00 ile 15.00 arasında, Osmangazi hizmet binası önünde mobil eğitim aracında düzenlenecek ücretsiz barista kursu, iki hafta sürecek. 16 yaş ve üzeri katılımcıların başvurabileceği kurs, 12 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek. Eğitime katılanlar, kahvenin tarladan fincana uzanan yolculuğunu teorik olarak öğrenecek. Ayrıca kavurma teknikleri, espresso bazlı içecek hazırlama, soğuk içecek reçeteleri ve farklı demleme yöntemleri gibi konularda pratik eğitim alacak. Kurs için başvurular 24 Şubat’ta sona erecek. Detaylı bilgiye Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nden veya 0232 293 45 45 telefon numarasından ulaşılabilecek.

"Kursumuza bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlamak ve meslek sahibi olmalarına destek olmak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Son yıllarda kahve sektörüne ilginin artmasıyla biz de Bayraklı Belediyesi olarak özellikle gençlerimize yönelik hem hobi hem de meslek edinme kursu olarak değerlendirilebilecek önemli bir istihdam kapısı haline gelen baristalık için Büyükşehir Belediyemizle birlikte eğitim programı hazırladık. Daha önce açtığımız çeşitli meslek edindirme kurslarıyla birçok vatandaşımızın iş sahibi olmasına yardımcı olduk. Barista kursumuz da bu kapsamda önemli bir fırsat sunacak. Kahve sektörüne ilgi duyan, bu alanda kendisini geliştirmek isteyen ve meslek olarak değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ücretsiz eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.