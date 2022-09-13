Eğitim alanındaki çalışmalarıyla örnek olan Bayraklı Belediyesi, öğrencileri bu eğitim-öğretim yılında da yalnız bırakmadı. İhtiyaç sahibi aileleri tespit eden belediye ekipleri, 3 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtmaya başladı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimde sıkıntı yaşayan çocuğumuz kalmayacak. Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız dahilinde karşılayacağız. Her zaman yanlarındayız. Çocuklarımıza yeni dönemde başarılar diliyoruz” dedi.

Eğitim alanındaki çalışmalarıyla örnek olan Bayraklı Belediyesi, öğrencileri bu eğitim-öğretim yılında da yalnız bırakmadı. İhtiyaç sahibi aileleri tespit eden belediye ekipleri, 3 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtmaya başladı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimde sıkıntı yaşayan çocuğumuz kalmayacak. Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız dahilinde karşılayacağız. Her zaman yanlarındayız. Çocuklarımıza yeni dönemde başarılar diliyoruz” dedi.

3 bin öğrenciye dağıtılacak

Sosyal Etkinlik Merkezi’nde verilen ücretsiz eğitimlerle öğrencileri lise ve üniversitelere hazırlayan Bayraklı Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile de dar gelirli ailelerin öğrenci çocuklarına desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda binlerce çocuğun yüzünü güldüren belediye; bu yıl da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yalnız bırakmadı. Bu kapsamda ekipler; çocukların adreslerine tek tek giderek içinde kalem, defter, kitap, silgi, çanta gibi ürünlerin yer aldığı kırtasiye setlerini ulaştırmaya başladı. Aileler ve çocuklar desteklerinden dolayı Bayraklı Belediyesine teşekkür etti. 1 haftada bin 300 çocuğu sevindiren belediye ekipleri, toplamda 3 bin kırtasiye seti dağıtacak. Konuyla ilgili detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözü ilk günden itibaren tutuyoruz. Bayraklımızda maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir çocuğumuz eğitimden geri kalmayacak. Hangi çocuğumuzun eğitim için neye ihtiyacı varsa, imkanlarımız dahilinde her zaman üzerimize düşeni yapacağız. Hiçbir çocuğumuz ve ailemiz yalnız değil, yalnız da kalmayacak. Çocuklarımıza yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.