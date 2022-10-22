İşsizlikle mücadele ve istihdama katkı sağlamak amacıyla çalışmalar sürdüren Bayraklı Belediyesi, iş arayanları çeşitli firmalardaki mevcut pozisyonlara yönlendiren ilçe belediyeleri arasında rekor sayıyla birinci oldu. 3 yılda yaklaşık 16 bin kişi, yeni işlerine yerleştirilmek üzere firmalara yönlendirildi, 3 binden fazla vatandaş işbaşı yaptı.

İşsizlikle mücadele ve istihdama katkı sağlamak amacıyla çalışmalar sürdüren Bayraklı Belediyesi, iş arayanları çeşitli firmalardaki mevcut pozisyonlara yönlendiren ilçe belediyeleri arasında rekor sayıyla birinci oldu. 3 yılda yaklaşık 16 bin kişi, yeni işlerine yerleştirilmek üzere firmalara yönlendirildi, 3 binden fazla vatandaş işbaşı yaptı.

Bayraklı Belediyesi, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İŞ-KUR Hizmet Noktası sayesinde yerel seçimlerden bu yana 16 bin 212 kişiyi çeşitli firmalarda işe yönlendirdi. 3 binden fazla vatandaş da istihdama kazandırıldı. İşverenler ile iş arayanları bir araya getirerek birebir görüşmeler sağlayan belediye yetkilileri, istihdama rekor oranda katkı sağladı. Görüşmeleri olumlu geçen adaylar, mesleki deneyim ve iş kollarına göre firmalarda işbaşı yapıyor. Projeden yararlanmak isteyenler, Bayraklı Belediyesi İŞ-KUR İstihdam Ofisine öz geçmişlerini vererek iş sahibi olma imkanından faydalanabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İşsizlikle mücadele etmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Bayraklı’da üzerimize düşeni yapıyoruz. Geldiğimiz ilk günden bu yana işsizlikle mücadelemizi sürdürürken, ulaşabildiğimiz kadar iş arayan ilçe sakinimize ulaşmayı ve onları iş hayatına kazandırmayı amaçladık" dedi.