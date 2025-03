Bayraklı Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle başlatılan okuma yazma kursu, kadınların hayatında yeni bir umut ışığı oluyor. Okuma yazma bilmeyen kadınlar için Onur Mahallesi Semt Merkezi’nde düzenlenen eğitimle kadınlar, harflerden başlayarak okuma yazma öğreniyor. Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle yürütülen kurs, kadınlara sadece eğitim değil, sosyal hayata daha güçlü katılım imkânı da sunuyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Eğitim herkesin en temel hakkıdır. Kurslarımızla toplumun her kesiminin yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Okuma yazma bilmeyen kadınlar için Bayraklı Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle Onur Mahallesi Semt Merkezi’nde başlatılan kurs, kadınların hayatlarını değiştiriyor. Gönüllü öğretmen Reyhan Atalay tarafından verilen eğitimlere katılan 27 kadın, harfleri tanımaktan başlayarak hece, kelime, cümle ve metin seviyesinde okuma yazma becerilerini geliştiriyor. 4 ay sürecek eğitim sonunda, kursiyerler sertifikalarını alarak ilkokul mezunu olabilmek için sınava hazırlanacak. Ayrıca, kadınlar bu eğitimlerde günlük hayatta karşılaşabilecekleri pratik bilgilerle donatılarak, hayatlarını kolaylaştıracak beceriler de kazanacak.

"Hayatımız değişecek"

Okuma yazma öğrenmenin heyecanını yaşayan kursiyerlerden Pamuk Gümüş ve Selman Fırtına, yıllardır yaşadıkları zorlukları anlatarak, "Bu kurs sayesinde artık tabelaları okuyabileceğiz, en azından kamu kurumlarına gittiğimizde, otobüse ve minibüse binerken gideceğimiz yerleri okuyabileceğiz. Hiç kimseye muhtaç olmadan her yerde kendi işimizi rahatlıkla yapabilmeyi istiyoruz, bu kurs bizim hayatımızı değiştirecek" dedi.

"Eğitim herkesin en temel hakkıdır"

Toplumun her kesiminin yanında olduklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Eğitim herkesin en temel hakkıdır ancak farklı sebeplerle eğitimini tamamlayamayan birçok insan var. Biz Bayraklı Belediyesi olarak, onların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Okuma yazma kurslarımızı, talebe göre genişleterek daha fazla kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesi demektir. Bu bilinçle hareket ederek, eğitimden istihdama kadar her alanda toplumun her kesiminin yanında oluyoruz" dedi.