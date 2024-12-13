Bayraklı Belediyesi, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında “Dijital Dünyada İnsan Hakları” paneli düzenledi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklara erişebildiği, insan haklarının ihlal edilmediği, eşit, adil, özgür ve insan onuruna yakışır bir dünya dileğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte konuşmacılar, dijital dünyada insan hakları ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştı. Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Dr. Derya Başlamışlı Güvenir üstlendi. İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Dr. Ezgi Çırak Karalı, ceza hukuku perspektifinden siber zorbalık ve etkilerini değerlendirdi. İzmir Barosu’ndan Avukat Zöhre Dalkıran, dijital şiddetin cinsiyetli faili ve kadın-çocuk hakları ihlalleri hakkında konuştu. Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek Göregenli, dijital ortamda nefret söylemi ve nefret suçları arasındaki ilişkiyi ele aldı. Ayrıca UCİM Temsilcisi Avukat Candan Tekin, dijital ortamda kadın ve çocuk hakları ihlalleri üzerine saha deneyimlerini paylaştı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, dijital dünyada insan haklarının korunmasına dair önemli bilgiler edinirken, panelin sonunda katılım sertifikası verildi.

“Eşit ve adil bir dünya diliyorum”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Tüm insanlığın ortak paydası, farklılıklarımıza rağmen doğuştan sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklerdir. Dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez bu haklar, modern anayasaların özünü oluştururken; ırk, din, dil, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeden güvence altına alınması, demokratik toplum yapısının temel taşlarını oluşturuyor. Bayraklı Belediyesi olarak, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlediğimiz bu panelle, dijital dünyada insan haklarının korunmasına dair farkındalık oluşturduk. Her bireyin temel haklara erişebildiği, eşit, adil, özgür ve insan onuruna yakışır bir dünya diliyorum ve bu hedef doğrultusunda mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan panele, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve eşi Gökçe Pişkin Önal’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Baro Başkanı Av. Sefa Yılmaz, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.