Bayraklı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların sağlıklı alışkanlıklar edinmesi amacıyla "Sağlık Elde Başlar" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Bayraklı’daki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik el hijyeni eğitimi verilmeye başlandı.

Bayraklı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Sağlık Elde Başlar" projesi kapsamında Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hemşiresi İlknur Ayan tarafından çocuklara yönelik eğitim verildi. İlkokul öğrencilerine, eller aracılığıyla taşınan mikropların, çocuklarda hastalıklara ve salgınlara yol açabileceği anlatıldı. El yıkamanın, bu hastalıkları engellemenin en basit ve etkili yolu olduğunu belirten Ayan, hijyen bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Ayan, "El hijyenine gösterilen özen, sağlıklı bir yaşamın temellerini atar" diyerek, öğrencilere doğru el yıkama yöntemlerini ve tırnak temizliğini öğretirken, interaktif etkinliklerle eğlenceli bir öğrenme süreci sundu. Eğitim sonunda, öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıklarını günlük hayatlarına entegre etmeleri amacıyla el yıkama sabunu hediye edildi. Hijyen eğitiminin, Bayraklı’daki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımıza kazandırılacak hijyen alışkanlıkları, onların genel sağlık durumunu doğrudan etkiliyor. Bu bilinçle, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler düzenliyoruz. Proje ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Her alanda çocuklarımızın yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.