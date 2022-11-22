Bayraklı Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla okullarda bilgilendirme eğitimleri düzenledi. Hafta boyunca sürecek derslerde, çocuklara diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve ağız sağlığının önemi anlatılacak.

Bayraklı Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla okullarda bilgilendirme eğitimleri düzenledi. Hafta boyunca sürecek derslerde, çocuklara diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve ağız sağlığının önemi anlatılacak.

Çocukların küçük yaştan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazanması, ağız ve diş sağlığına önem vermesi için çalışmalar yapan Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı diş hekimleri, okullarda bilgilendirme dersleri düzenledi. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde öğrencilerle yarımşar saatlik bilgilendirme toplantılarında bir araya gelen diş hekimleri, okulların yeniden açılmasıyla birlikte çocuklara diş sağlığının önemini ve bu konuda yapmaları gerekenleri anlattı. Ayrıca çocuklara diş fırçalamanın önemini aktaran hekimler, üstünde diş fırçalama çizelgesinin yer aldığı küçük el kitapçıkları dağıttı. Uygulamanın hafta sonuna kadar ilçe genelindeki ilkokullarda süreceği ifade edildi.

Başkan Sandal: "Çocuklarımızın erken yaşta alışkanlık kazanması çok önemli"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Toplum sağlığı ve özellikle çocuklarımızın gerek kişisel gelişimleri, gerekse genel sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Ağız ve diş sağlığı konusunda çocuklarımızın erken yaşta alışkanlık kazanması çok önemli. Bu konuda Bayraklı Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.