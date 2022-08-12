Bayraklı Belediyesi, Muharrem ayı çerçevesinde geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğini bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdi. Programda aşureler karıldı, dualar edildi.

Bayraklı Belediyesi, Muharrem ayı çerçevesinde geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğini bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdi. Programda aşureler karıldı, dualar edildi.

Bayraklı Belediyesi, Muharrem ayı çerçevesinde düzenlenen aşure etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bayraklı Nafiz Gürman Mahallesi’nde bulunan Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi önündeki etkinliğe; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sanatçı Erhan Işık’ın okuduğu deyişlerin ardından, Alevi Dedesi Cafer Kaygusuz’un dualarıyla aşure karıldı. Dev kazanda pişirilen aşure 2 bin kişiye dağıtıldı.

Programda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Birliğin ve bereketin simgesi aşuremizi, bu yıl da birlikte karmış ve paylaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yezitlere karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de sürecek. Bizim yolumuz barışın ve kardeşliğin yoludur. Bunu bozmak isteyen her kim olursa, karşısında bizi bulur. Cemevi de bizim, cami de bizim, kilise de bizim. İbadet yerlerine herhangi bir siyasi kurumun müdahale etmesini de onaylamayız. Hiçbir şeyden kokmadan, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Aydınlık günler çok yakın. Aşuremizin bereket getirmesini diliyorum” dedi.