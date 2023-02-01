Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal desteklerini artıran Bayraklı Belediyesi, eylül ayından bu yana yakacaktan erzak paketine, giyimden battaniye dağıtımına kadar binlerce haneye yardımda bulundu. Başkan Sandal “Biz Bayraklı’da büyük bir aileyiz ve her zorlukta vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal desteklerini artıran Bayraklı Belediyesi, eylül ayından bu yana yakacaktan erzak paketine, giyimden battaniye dağıtımına kadar binlerce haneye yardımda bulundu. Başkan Sandal “Biz Bayraklı’da büyük bir aileyiz ve her zorlukta vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yönelik desteklerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, kış soğuklarının etkisini artırması ile birlikte sosyal yardımlarını da artırdı. Eylül ayından bu yana 3 bin 437 kişiye giyim yardımı yapan belediye ekipleri, 5 bin 982 aileye battaniye, 5 bin 292 aileye ise erzak paketi dağıttı. Son beş ayda 451 aileye yakacak yardımı yapılırken, 88 hanenin soba ihtiyacı giderildi. Binlerce aileye temel ihtiyaçlar konusunda yardımda bulunulurken, desteklerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Kış aylarıyla birlikte hızlandırdığımız sosyal yardımlarda, ihtiyaç sahibi her haneye girmeyi her ailenin eksiklerini tamamlamayı hedefledik. Binlerce yurttaşımızın temel ihtiyaçlarını karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. Biz Bayraklı’da büyük bir aileyiz, iyi günde de kötü günde de beraberiz” diye konuştu.