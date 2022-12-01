Bayraklı Belediyesi, yüzlerce kadına ücretsiz kurs imkanı sağlarken, ahşap boyamadan dikiş nakışa, kuaförlükten bilgisayar eğitimine kadar 51 branşta açılan kurslar kadınlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bayraklı Belediyesi, yüzlerce kadına ücretsiz kurs imkanı sağlarken, ahşap boyamadan dikiş nakışa, kuaförlükten bilgisayar eğitimine kadar 51 branşta açılan kurslar kadınlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, 16 farklı merkezde açılan hobi ve meslek edindirme kurslarından, son üç yılda 2 bin 31 kadın faydalandı. Uzman eğiticiler eşliğinde, 51 farklı branşta açılan kurslar hem eğlenme hem de öğrenme imkanı sundu. Aile ekonomilerine katkı sunmak isteyen kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri satarak gelir elde etme imkanı da yakaladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, toplumun her kesimi için fırsat eşitliği oluşturmayı hedeflediklerini, kadınlara yönelik kursların devam ettiğini söyledi. Sandal, "Yüzlerce kadının öğrenmesine, sosyalleşmesine ve kazanç elde etmesine imkan tanıyan bu kurslardan tüm Bayraklılıların yararlanmasını temenni ediyoruz. İzmir’in kalbi Bayraklı’da, kalbin içini iyilikle, sanatla, kültürle, sporla, eğitimle dolduruyoruz. El emeği baş tacımızdır” dedi.