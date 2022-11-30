Bayraklı Belediyesi, güreş, cimnastik, tekvando, muay thai, voleybol, basketbol, futbol ve kick boksta yetenekli sporcular yetiştirmesinin yanı sıra yerel seçimlerden bu yana 666 madalya kazanma başarısına ulaştı.

Bayraklı Belediyesi, güreş, cimnastik, tekvando, muay thai, voleybol, basketbol, futbol ve kick boksta yetenekli sporcular yetiştirmesinin yanı sıra yerel seçimlerden bu yana 666 madalya kazanma başarısına ulaştı.

Farklı branşlarda açılan spor kurslarında birbirinden yetenekli sporcular yetiştiren Bayraklı Belediyesi, yerel seçimlerden bu yana 666 madalya kazandı. Güreş, cimnastik, tekvando, muay thai, voleybol, basketbol, futbol ve kick boksta dereceler elde eden sporcular, ilçenin gururu oldu. Başkan Sandal, “Bayraklı’yı en güzel şekilde temsil eden tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Bayraklıdan dünya şampiyonluğuna

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 3 yıl boyunca katıldıkları turnuvalarda 666 madalya topladı. Bayraklılı sporcular, her branşta başarılarını büyütürken, elde ettikleri derecelerle de ailelerinin ve ilçenin gurur kaynağı oldu. Bu süreçte Miraç Saraç, güreşte dünya şampiyonluğunu kazandı.

8 sporcu milli takıma seçildi

2022 yılı içinde 16 sporcu Türkiye şampiyonalarında derece aldı. Cimnastikte 2’si altın, toplam 9 madalya kazanıldı. Minik kızlarda Bayraklı Takımı, Türkiye birincisi oldu. Atletizmde 30 sporcu derece kazandı. Kick boksta 10 sporcu ilk üçe girdi. Muay Thai branşında 2 sporcu altın madalyanın sahibi oldu. Tekvandoda 12 sporcu il müsabakalarında, 4 sporcu uluslararası turnuvalarda derece alırken 8 sporcu da milli takıma seçildi. Bayraklı Belediyesi futbol, basketbol ve voleybol takımları da liglerini derecelerle tamamladı.

“Sporcularımızla gurur duyuyoruz”

Sporcularıyla gurur duyduğunu dile getiren Sandal, “Spora ve altyapıya verdiğimiz önemle Bayraklılı çocuklarımızın, gençlerimizin başarılarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Dereceye giren sporcularımızı ve eğitmenlerini kutluyorum. Bayraklı Belediyesi artık altyapıda, gençlik ve sporda İzmir’in lokomotif gücü oldu. Sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.