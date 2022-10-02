İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Haftası etkinliği çerçevesinde Bayraklı Belediyesi hizmet binasında yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryoya göre, 3’üncü katta elektrik kontağından çıkan yangında binada mahsur kalan personeller, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Başkan Serdar Sandal, canı pahasına büyük özveri ve cesaretle görevini sürdüren İzmir İtfaiyesi ekiplerine teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Haftası etkinliği çerçevesinde Bayraklı Belediyesi hizmet binasında yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryoya göre, 3’üncü katta elektrik kontağından çıkan yangında binada mahsur kalan personeller, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Başkan Serdar Sandal, canı pahasına büyük özveri ve cesaretle görevini sürdüren İzmir İtfaiyesi ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bayraklı Belediyesinde yangın tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği 7’inci katta mahsur kalan bir personel ile yangının çıktığı 3’üncü kattaki kişi kurtarıldı. Tatbikatta Bayraklı Belediyesi ana hizmet binasının üçüncü katında elektrik kontağından çıkan yangına; iki arazöz, bir merdivenli araç, bir AKS 110 kurtarma aracının yanı sıra paramedik ekiplerle müdahale edildi. Tatbikatta, sirenler eşliğinde yangını fark eden personeller hızla acil çıkış merdiveninden tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Personellerin ve sokaktan geçen vatandaşların ilgiyle izlediği tatbikat başarıyla sonuçlandı.

Başkan Sandal’dan teşekkür

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yaşanmak istenmeyen olaylara karşı tedbirli olmak, bu konuda bilinçlenmek çok önemli. Belediye binamızda yangın tatbikatı gerçekleştirerek farkındalık sağlayan, canı pahasına büyük özveri ve cesaretle görevini sürdüren İzmir İtfaiyesi ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.