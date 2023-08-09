Vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, talep ve önerileri daha hızlı çözüme kavuşturabilmek için tek numarada hizmet verilen çağrı merkezi ve WhatsApp İletişim Hattı ile çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, son 8 ayda vatandaştan gelen 15 bin 500 talebi değerlendirerek 14 bin 500’ünü çözüme kavuşturdu.

Kalite odaklı hizmet anlayışını teknolojik yeniliklerle destekleyerek vatandaşlardan gelen talep ve önerileri daha hızlı çözüme kavuşturmak için çağrı merkezi ve WhatsApp İletişim Hattı’nı tek numarada birleştiren Bayraklı Belediyesi, 0232 477 20 00 telefon numarası ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar bu numarayı ister arayarak, isterse WhatsApp’tan yazarak fotoğraf veya video göndererek sorunlarına çözüm bulabiliyor. Vatandaşların ilettiği mesajlar ve alınan çağrılar, ilgili müdürlüklere anında yönlendiriliyor ve çözüme ulaştırılarak vatandaşlara kısa sürede dönüş sağlanıyor. Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) arasında sağlanan entegrasyon doğrultusunda gelen taleplere ortak çözümler üretilirken, Büyükşehri ilgilendirilen konular da sistem aracılığıyla ilgili birimlere iletiliyor.

8 ayda 15 bin 500 talep

Vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için gelen mesajları birimlere anında aktaran ekipler, bu çerçevede son 8 ayda 15 bin 500 talep, şikayet ve öneri aldı. Bunun 14 bin 500’ü sonuçlanırken, 2 bin 660’ı içinse işlemler ise sürüyor. Veteriner işleri, sosyal yardım işleri, fen işleri, temizlik, zabıta, park ve bahçeler müdürlükleri gibi birimler başta olmak üzere gelen tüm talepleri tek tek değerlendiren ekipler, taleplerin yüzde 93’ünü sonuçlandırdı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Teknolojik yeniliklerle birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşmak, sorunlarını ve taleplerini hızla çözüme kavuşturmak için hizmet üretiyoruz. Belediyemize iletilen mesajlar, doğrudan ilgili birimlerdeki yetkili arkadaşlarımıza gönderiliyor ve hızla yanıt verilip, sorunlar en kısa sürede gideriliyor. Bayraklı hepimizin. Halkımız için en güzelini, en doğrusunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.