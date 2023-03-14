Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim 2020’de yaşanan ve 117 can kaybına neden olan deprem sonrasında afetzedelerin mağdur olduğunu savundu. Evlerine yeniden kavuşmak isteyen depremzedelerin yeterli kredi miktarlarına, uygun vade ve faizlerle ulaşamadığını söyleyen Başkan Sandal, "Sesimiz duyulmuyor, dertlerimiz görülmüyor. Bayraklı bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli ve depremzedelerin mağduriyeti giderilmeli" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim 2020’deki depremin üzerinden 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen binlerce depremzedenin hâlâ mağdur olduğunu, pek çoğunun evlerine kavuşamadığını ve merkezi yönetimin bu sese kulak vermediğini ileri sürdü. Konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin gündemine taşıyan Başkan Sandal, "Ben Bayraklı Belediye Başkanı olarak tüm depremzedelerimiz adına şunu açık yüreklilikle söylüyorum; sesimiz duyulmuyor, dertlerimiz görülmüyor. Elazığ depremi sonrası depremzedeler için yapılan onlarca şey var, daha fazlası da yapılmalıydı, helali hoş olsun ama aynı hassasiyeti Bayraklı’da göremedik. Bayraklı’daki can kaybımız 117, Elazığ’da 41. Yıkılan bina sayılarımız eşit ama bizim ağır hasarlı binalarımız neredeyse orta ve az hasarlı gösterildi, Elazığ’da az ve orta hasarlı binaların tamamı ağır hasarlı olarak kabul edildi. Bayraklı’da ağır hasarlılar dışındaki depremzedelerimiz kendi haline terk edildi. Elazığ’a, Bayraklı’nın 16 katı kadar maddi yardımda bulunuldu. Bayraklı’da 5 bin bina yapıldı, Elazığ’da ise 23 bin. Bu ve benzer gerekçelerle Bayraklı’nın depremzedeleri ne yazık ki hâlâ mağdur" diye konuştu.

"Bayraklı afet bölgesi ilan edilsin"

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Başkan Sandal, "Tüm bunları geride bırakabiliriz. Meclisimizde bir temenni kararı alabiliriz. Nasıl ki Elazığ’ı afete maruz bölge ilan ettik, Bayraklı’da da yapabiliriz. Oradaki insanların evleri 2 yılı ödemesiz 18 yıl sıfır faizle yapılıyorsa Bayraklı’da da yapılsın. ’Bu doğru değil’ diyorsanız; depremzedeye 10 yıl vadeyle 0,89 faizle kredi verdiniz, müteahhide 15 yıl vadeli 0,69 faizle kredi veriyorsunuz, en azından bunu düzeltin. Bir tarafta müteahhit, diğer tarafta depremzede var. Bir Yuvam Bir Evim ile bu kredileri veriyorsunuz ya gelin hep beraber bu mağduriyeti giderelim. Arsalarımız hazır. TOKİ de gelsin, afet çerçevesinde 2 yılı ödemesiz 18 yıl sıfır faizle bu evleri yapsın; biz de adilsiniz, eşitsiniz, size oy vermeyenlere de aynı mesafede duruyorsunuz diyelim" şeklinde konuştu.

Başkan Sandal, rezerv alandaki konutlarla ilgili olarak da, "En hassas olduğumuz noktalardan birisi Bayraklı’daki rezerv alanı. Orada TOKİ konut yapıyor ama aynı TOKİ bir yandan da arsa da satıyor. Günübirlik tesisler adı altında veya benzinlik yeri olarak arsa satışları yapıyor. Peki depremzede için size verilen bu araziyi satarken, buradan alınan parayı, depremzedeye sattığınız konutların fiyatlarından düşüyor musunuz? Hayır düşmüyorsunuz. Finans oluşturuyorsunuz. Bu konunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.