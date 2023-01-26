Bayraklı’nın genelinde planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Cengizhan-Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde 60 hektarlık alanda tamamlanan Revizyon İmar Planları çereçvesinde önemli bir adım daha attı. 20 No’lu ‘Birlikte Uygulama Alanı’ hak sahipleriyle bir araya gelen Başkan Serdar Sandal “Bayraklı’nın geleceğini değiştireceğiz” dedi.

Bayraklı’nın genelinde planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Cengizhan-Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde 60 hektarlık alanda tamamlanan Revizyon İmar Planları çereçvesinde önemli bir adım daha attı. 20 No’lu ‘Birlikte Uygulama Alanı’ hak sahipleriyle bir araya gelen Başkan Serdar Sandal “Bayraklı’nın geleceğini değiştireceğiz” dedi.

Bayraklı’nın çehresini değiştirmek, yeni, modern, güvenli konutlarla ilçeye yeni kimlik kazandırmak ve bölgenin 50 yıllık kronikleşen yapı sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallelerini kapsayan 60 hektarlık alanda tamamlanan revizyon imar planları çerçevesinde 20 No’lu Birlikte Uygulama Alanı hak sahipleri ile buluştu. Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına bürokratları ile birlikte katılan Belediye Başkanı Serdar Sandal, hayal ettikleri kentsel dönüşüm ve kooperatifleşme modelini anlattı, vatandaşların sorularını yanıtladı. Toplantıya meclis üyeleri, muhtarlar ve 80’e yakın hak sahibi katıldı.

“Karar sizin, yetki sizin”

Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Bayraklı’nın kanayan yarası olan dönüşüm sorununa çözüm üretmek için çalışıyoruz ve planlama çalışmalarını bir bir tamamlıyoruz. Cengizhan- Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini kapsayan 60 hektarlık alan da bunlardan biri. Planlar tamamlandı, şimdi sıra adım adım dönüşüme ilerlemekte. Bunun için bölgeyi 26 farklı Uygulama Alanı’na böldük. Anadolu Caddesi üzerinde kalan ve bölgeye giriş niteliği taşıyan 20 No’lu uygulama alanından başlamak istiyoruz. Bugün bu yüzden buradayız. Yapmanız gereken ilk şey Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesinin garantörlüğünde bir kooperatif kurmak ve yetkiyi tamamen elinize almak. Kararı siz vereceksiniz, müteahhidi siz bulacaksınız, siz anlaşacaksınız. Biz bu konuda sizin arkanızda duracağız. Bayraklılı vatandaşların hakkına, hukukuna kim el uzatırsa biz o ele ‘dur’ deriz. Biz sadece vatandaşımızdan yana oluruz. Çünkü biz göçün, emeğin ve o evlerin ne zorluklarla yapıldığını iyi biliriz” dedi.

Kentsel dönüşüm ile Bayraklı’nın kronikleşen yapı sorununa çözüm olacaklarını belirten Başkan Sandal, “Biz istiyoruz ki her yurttaşımız sağlıklı konutlarda otursun, herkes aynı haklara sahip olsun, çocuklarımız modern parklarda oynasın, sosyal donatı alanları şehre değer katsın. Bu doğrultuda ve bu inançla çalışıyoruz. Tüm çabalarımız bunun için. Bu inançla; pandemi ve depreme rağmen ilçemizin dört bir yanında planlama çalışmalarını tamamladık, tamamlıyoruz” diye konuştu.

“Bu fırsatı kaçırmayalım”

Hazırlanan yeni imar planları ile ortaya çıkan emsal değerlerinin İzmir’de bugüne kadar verilen en yüksek değer olduğunu belirten Başkan Sandal “Kısa zamanda bu kadar önemli bir planı tamamlayıp karşınıza gelmek ve İzmir’in en güzel manzarasına sahip, zemini sağlam bölgesinde yeni planlamayla brüt 4,9 net 3,47 emsal vermek büyük bir başarı! Yeni evleri yaparken beklentileri doğru dinleyerek, vatandaştan para almadan, vatandaşa maksimum ne verebiliriz diye düşünerek bu sorunu çözeceğiz. Vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Bu kadar şanslı, bu kadar hakkın teslim edildiği bir plan, bu kadar güzel bir coğrafya ve manzara, bu kadar düzgün bir zemin yok. Birçok yerde bu işi yapabilirsiniz ama bu kadar hak bulamazsınız. Bu fırsatı kaçırmayalım” dedi.

“Bayraklı’nın geleceği değişecek”

Başkan Serdar Sandal sözlerini şöyle tamamladı: “Yaşadığınız coğrafyadaki kaderi değiştirmek istiyorum! Bu alanlar daha modern sağlıklı konutların olduğu, sosyal alanların, parkların, geniş yolların olduğu, insanlarımızın mutlulukla, huzurla yaşadığı alanlara dönsün istiyoruz. Ve şuan ki değeri 1 ise bu proje gerçekleştikten sonra 5 kat artmış olacak. Bununla da gurur duyuyoruz. Vatandaşımıza helali hoş olsun"