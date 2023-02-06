Bayrampaşa Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Bayrampaşa Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye’yi sarsan depremin ardından yaraları sarmak için tüm kurumlar teyakkuza geçti. Bayrampaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de (BAYRAK), deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Tam donanımlı araçlarla yola çıkan toplam 15 kişilik ekip, Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak. Ekibi yolcu eden Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kumbasar, “Acımız çok büyük. Yüreğimizi kanatan yaraları sarmak için arama-kurtarma ekibimizi acilen yolcu ettik. Can kaybının artmamasını temenni ediyoruz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.