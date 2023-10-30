Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde yaşayan Feyzullah Coşkun, bayrak sevdasıyla tanınıyor. Mahalle sakinleri tarafından "Bayrak Adam" lakabı takılan Coşkun, köyündeki her tepeye diktiği büyük boyutlarda Türk bayrağı ile herkesin takdirini kazanıyor.

Ziyaret ettiği şehirlerde gördüğü her Türk bayrağının yanında fotoğraf çektiren Coşkun, bu sevgisini köyünde de diktiği bayraklarla sürdürüyor.

Feyzullah Coşkun, Samsun’da Türkiye’nin en büyük Türk bayrağını gördükten sonra, köyüne bayrak dikme kararı aldı. Köyün gençleri ve gurbetçi vatandaşlar bayrak için maddi ve manevi destek sağladı. Feyzullah Coşkun ve köylüler, kum, çimento, su, bayrak direği gibi malzemeleri taşıyarak köylerinin hakim bir tepesine 15 metre boyunda bayrak diktiler. Ancak bu onun için yeterli olmadı; köyün girişine 9 metrelik bir bayrak daha dikerken, mahalle sınırındaki bir tepeye de 15 metrelik bir bayrak daha diktiler. Böylece Feyzullah Coşkun ve köylüleri, köylerini Türkiye’nin en büyük Türk bayraklarına sahip İlk köyü unvanını elde etmiş oldu.

Bayrak sevgisi nedeniyle "Bayrak Adam" lakabı takılan Feyzullah Coşkun, hayallerine kavuşarak mahallesinin gurur kaynağı haline getirdi. Feyzullah Coşkun, Türk bayrağına olan sevgiyi ve saygıyı Cumhuriyetin 100. Yılında bir kez daha artırdı. Coşkun Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde 4. bayrağı yakın zamanda dikeceğini ifade etti.

Coşkun, vatan ve bayrak sevgisinden dolayı 25 yıl önce doğan kızının ismini Hilal koyduğunu belirtti.