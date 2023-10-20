İnegöl Belediyesi’nin Baykoca Mahallesi Hz. Ali Camii bahçesinde yapımını tamamladığı taziye evi ve çay ocağı düzenlenen törenle açıldı.

İnegöl Belediyesi’nin mahalle sakinlerinin talebi üzerine Baykoca Mahallesi Hz. Ali Camii bahçesinde yapımına başladığı Taziye Evi hizmete girdi. Toplamda 221 metrekare inşaat alanına sahip olan ve 2 kattan oluşan proje, 101 metrekare zeminde inşa edildi. İçerisinde; zemin katta 84 metrekare 40 kişi kapasiteli çay ocağı, 1. katta ise 110 metrekare alana sahip 50 kişi kapasiteli taziye evi bulunan taziye evi için bugün açılış töreni düzenlendi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı açılış töreni, Cuma namazı öncesi gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Baykoca Mahallesi Muhtarı Mustafa Akkan, “Yapılan bu taziye evi küçük bir bina gibi gözüküyor ama birlik ve beraberlik içerisinde buluşacağımız bir yapı oldu. Cuma günleri sabah namazında burada cemaatimize çorba ikramımız olacak. Cumartesi günleri gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına burada eğitimler yapılacak. Burası bir binadan ibaret değil, gelecek adına da nesillerimizi yetiştireceğimiz bir yapı olacak. 2019 yılından bu yana Başkanımızdan burayı istiyorduk. Ekonomik sıkıntılara, pandemiye, orman yangınları, seller, deprem gibi afetlere rağmen bizim buradaki ihtiyacımızı da karşıladıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise hizmete giren bina için sembolik bir açılış töreni yapmak istediklerini kaydederek; “Burada biz sembolik bir başlangıç olsun istedik. Kıymetli muhtarımız bizlere burada bir taziye evi ve çay ocağını acilen yapmamız gerektiğini ifade etmişti. Bizler de bu projeyi hayata geçirdik. İnşallah siz kıymetli vatandaşlarımız da iyi günlerde kullanın” dedi.

Bölgenin eksiklerinin giderilmesi için çalıştıklarını da kaydeden Başkan Taban, “Yeni İnegöl dediğimiz bu bölge, aslında İnegöl’ün en merkezi yeri olacak. Buradaki yatırımlarla, caddeleriyle, yürüyüş yollarıyla, sokaklarıyla burası İnegöl’ümüzün örnek bölgesi olacak. Burada çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem ilçe belediyemiz, geçmişte devletimizin yaptığı TOKİ yatırımları Allah’ın izniyle biz buradaki tüm eksiklerimizi gidereceğiz. Planlamalarımız önümüzde hazır. Bu ve bunun gibi eserleri arttıracağız” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmada, “Buralarda birlik olmamız çok kıymetli. Görüyorsunuz İslam dünyasının birlik olmadığı bir dünyada Filistin’de, Gazze’de yaşananlara üzülüyoruz. Keşke bütün dünya Müslümanları bir ve beraber olabilseler, güçlü olabilseler, İsrail’in mezalimini, eli kanlı katillerin çoluk çocuk demeden yaptıkları vahşeti durdurabilsek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu noktada önemli çalışmalarda bulunuyor. Daha adaletli bir dünya mümkündür mottosunu Cumhurbaşkanımız yıllardır ifade ediyor. Dünya 5’ten büyüktür diyor. Dolayısıyla bizlerin, Müslümanların birlik olması, güçlü olması gerekiyor. Bunun için de birlikte oturup sohbet edebileceğimiz, birliğimizi güçlendirebileceğimiz bir tesisi açıyoruz. Bu güzel caminin yanında böyle güzel bir tesisin açılmasını çok önemsiyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve dünya pek çok sorunla karşı karşıya kaldı. Ancak biz yatırımlarımızı asla durdurmadık. Hem İnegöl’ümüze hem Bursa’mıza hem ülkemize yapılacak tüm yatırımlara devam ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle taziye evinin açılışı yapıldı. Ardından Cuma namazı sonrası vatandaşlara ikramlar yapıldı.