İnegöl Belediyesi, Baykoca Mahallesi Hz. Ali Camii yanında mahalle halkının istifade edeceği çay ocağı, taziye evi ve buluşma noktası olarak kullanılacak iki katlı binanın yapımına devam ediyor.

İnegöl Belediyesi, Baykoca Mahallesi Hz. Ali Camii yanında mahalle halkının istifade edeceği çay ocağı, taziye evi ve buluşma noktası olarak kullanılacak iki katlı binanın yapımına devam ediyor.

İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte iki katlı yapının devam eden çalışmalarını yerinde inceleyerek buradaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp mahalle halkının kullanımına sunulacağını söyledi. Başkan Alper Taban yaptığı açıklamada, ‘’Yeni İnegöl olarak adlandırdığımız yerleşim bölgemiz olan Baykoca Mahallemizdeyiz. Bu alanda yaşamla berber oluşan ihtiyaçları gidermek üzere adımlar atıyoruz. Daha önce bölgemizde Hz. Ali Camii yapılmıştı. Burada müştemilat olarak çay ocağı ve taziye evi yapımı ile ilgili İnegöl Belediyesi olarak bizde katkıda bulunmak istedik ve çalışmalara başladık. Bu alan yaklaşık 220 metrekarelik bir yapı. Burada vatandaşlarımız gelip sıcak ortamda çayını kahvesini içebilsin, ibadetini yapabilsin. Aynı zamanda cenazelerimiz olduğunda taziye evi ve buluşma noktası olarak çok maksatlı kullanılabilecek iki katlı yapıyı hayata geçirmiş oluyoruz. Yaklaşık toplam maliyeti 1 Milyon 750 bin lira olan bu yapıyı çok kısa zaman içerisinde tamamlayıp vatandaşımızın kullanımına açmış olacağız. Çalışmada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun inşallah’’ dedi.

Baykoca Mahallesi ile bütünleşen ‘’Yeni İnegöl’’ bölgesindeki çalışmaların da takip edildiğini ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu bölge gelecekteki en güzel yaşam alanlarımızdan biri olacağını vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasının sonunda, ‘’Yeni İnegöl bölgemizde yol açma çalışmaları, beraberindeki alt yapıyla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. İnşallah gelecekte Yeni İnegöl bizim en güzel yaşam alanlarımızdan biri olacak’’ şeklinde konuştu.