İHA ve SİHA’ların öncü ismi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, vefatının 1. yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı. İHA ve SİHA’ların fikir babası olan Bayraktar için Sarıyer Zümrütevler Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

İHA ve SİHA’ların öncü ismi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, vefatının 1. yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı. İHA ve SİHA’ların fikir babası olan Bayraktar için Sarıyer Zümrütevler Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

İstanbul Maslak’ta 72 yaşında hayatını kaybeden İHA ve SİHA’ların öncü ismi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, vefatının 1. yıl dönümünde düzenlenen programlarla anılıyor. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı da İHA ve SİHA’ların fikir babası Özdemir Bayraktar için Sarıyer Zümrütevler Camii’nde bir anma programı düzenledi. Bayraktar’ın doğduğu ve büyüdüğü ilçe olan Sarıyer’deki programa ailesi ve yüzlerce seveni katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

"Her sene bu programı tertip edeceğiz’’

Burada bir konuşma yapan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "Milli teknoloji hamlesinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar’ı öncelikle rahmetle yad etmek, minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı olarak vefatının 1. yıl dönümünde böyle bir programı tertip ettik. İnşallah bundan sonraki senelerde de Sarıyer’imizin yetiştirmiş olduğu bir değer olması, Sarıyer sokaklarında yetişmiş bir mühendis olması münasebetiyle Sarıyer’de bulunan merkez camilerde her sene bu programı tertip edeceğiz. Ben yoğun bir katılım sağladıkları için Sarıyerli hemşehrilerime minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Milli teknoloji hamlesinin öncü ismi rahmetli Özdemir Bayraktar, sadece bu alanda değil siyasi alanda da hepimize örnek bir şahsiyetti. Onu rahmetle yad ederken bu bayrağı devralan evlatlarının da daha hayırlı hizmetler yapma noktasında muvaffak olmalarını da Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum’’ dedi.

Cuma namazının ardından cemaate yemek ikramında bulunuldu.