Siirt’in Baykan ilçesinde görevli 39 güvenlik korucusu, deprem bölgesine sevk edildi.

Siirt’in Baykan ilçesinde görevli 39 güvenlik korucusu, deprem bölgesine sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Siirt’in Baykan ilçesinde görevli güvenlik koruyucuları Adıyaman’a sevk edildi.

Baykan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı, 39 güvenlik korucusunun Adıyaman’da çadır kurma ve enkaz kaldırmak üzere bölgeye gittiğini dile getirdi. Bağlı, “Depremden hemen sonra Adıyaman için seferber olan güvenlik korucularımız, her alanda depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor. Güvenlik korucularımız bölgede devam eden enkaz kaldırma ve çadır kurma çalışmalarına destek olacaktır” dedi.

Siirt kent genelinden deprem bölgelerinde 2 bin 437 personel görev alıyor.