CHP Antalya İl Başkanlığı, "Önceki Dönem Genel Başkanımız, Antalya Milletvekilimiz, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, kıymetli büyüğümüz Deniz Baykal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" paylaşımıyla yaptığı duyuruda, Baykal’ın cenazesinin, 14 Şubat 2023 Salı günü saat 10.00’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde, 14 Şubat 2023 Salı günü saat 11.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak namazdan sonra Devlet Mezarlığı’nda defnedileceğini açıkladı.

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CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın cenazesinin Ankara Devlet Mezarlığı’nda toprağa verileceği duyuruldu.

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