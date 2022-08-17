Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeli haberleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin beldelerine de yapılarak vatandaşlara sunulacağını söyledi.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeli haberleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin beldelerine de yapılarak vatandaşlara sunulacağını söyledi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bilecik’in Bayırköy beldesinde 99 adet konut yapımı 19 Ekim 2022 tarihinde ihaleye çıkılarak başlatılacak. Beldedeki konut sıkıntısının giderilmesinde kendilerinin yanında olarak desteklerini esirgemeyen, başta devlet büyükleri olmak üzere,AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’a teşekkürler eden Başkan Yaman, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeli haberleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi beldemizde de yapılarak vatandaşlarımıza sunulacak. Kendi evinin sahibi olmak amacıyla yıllardır birikim yapan ve hayallerinin gerçekleşmesini isteyen vatandaşlarımız için beldemizde TOKİ tarafından 99 adet konut yapımı 19 Ekim 2022 tarihinde ihaleye çıkılarak başlatılacak. Vatandaşlarımız uygun taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Özellikle son yıllarda konut fiyatlarındaki ve kiralardaki azami derecede yaşanan artış ile birlikte vatandaşlarımızın ev alma hayalide suya düşmüştü. Ankara’ya yaptığımız ziyaretlerde 99 adet konut yapımına Allah’ın izni ile başlanacaktır. Sosyal Konutlarımızdan yararlanacak olan ailelerimize, evlerinde, sağlıkla ve hayırlısı ile oturmalarını şimdiden diliyorum." diye belirtti.