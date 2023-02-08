Bilecik’in Bayırköy Belediyesi, depremzedeler için yardım kampanyası düzenlerken, 2 araç 6 personel Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

Bilecik’in Bayırköy Belediyesi, depremzedeler için yardım kampanyası düzenlerken, 2 araç 6 personel Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa yaman Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem için belediye adına yardım kampanyası düzenledi. Deprem bölgesine götürülmek üzere, yorgan, battaniye, yağmurluk, kuru erzak, çocuk bezi, çocuk maması, ıslak mendil, el feneri, ısıtıcı ve benzeri malzemelerden oluşan ihtiyaçlar toplandı.

Başkan Yaman kampanya ile ilgili, "Bayırköylü kardeşlerim Kahramanmaraş ilimiz ve çevre illerimizde meydana gelen deprem sonrası bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek için sizlerin de destekleriyle iki aracımızı ve 6 personelimizi bölgeye gönderdik belediyemiz tarafından yardım kampanyası devam etmekte olup yapacağınız tüm yardımlarınızı belediyemizin giriş katına getirmenizi 3’üncü aracımızda dolduğunda yola çıkacağını bildirirken gösterdiğiniz hassasiyetten özveriden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum Rabbim sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.