Bilecik Belediyesi Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, ‘Kız Voleybol’ kulübü oyuncularına motivasyon yemeği organize etti.

Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bayırköy Kız Voleybol takımına Gölpark’da bir yemek organizasyonu tertip etti. Başarılı sporcularla bir araya gelen Dilsiz, "Geleceğin Sultanları ile sporun yanı sıra sosyal hayatlarında da başarılı olabilmeleri için onlara gerekli moral ve motivasyonu sağlamayı hedefliyoruz. Kız çocuklarının hayallerinin önündeki ışık olmak istiyoruz" dedi.

Gerçekleşen yemekte, genç sporcularla bir araya gelen Dilsiz, moral motivasyonu olarak Bayırköy Kız Voleybol Takımı oyuncularına sürpriz pasta düzenledi. Organize edilen yemek fotoğraf çekimleri ile sona erdi.