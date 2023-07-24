AK Parti Bayırköy Belde teşkilatı bir takım ziyaretler için Ankara’ya gitti.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman öncülüğünde AK Parti Bayırköy Belde teşkilatı bir takım ziyaretler için Ankara’ya gitti. Heyet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bilecik eski valisi şuan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Yaman, "Ankara ziyaretlerimiz kapsamında belediye meclis üyelerimiz ve kadın kollarımız ile birlikte önceki dönem Bilecik valilerimizden şuan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürümüz Sayın Bilal Şentürk beyefendiyi ziyaret ettik Bilecik anıları ile ilgili sohbet etme fırsatı bulduğumuz saygıdeğer genel müdürümüze bizlere göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.