Bayırköy Belediyesi ekipleri tarafından tarla arazi bölgesi ile Sarmaşık mahallesinde bulunan tarla yolları, greyder ile temizlenerek düzenlendi.

Kırsal alanlardaki ulaşımın daha güvenli ve rahat sağlanabilmesi amacıyla yol bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde çiftçilerin arazilere ulaşımı kolaylaştırılırken, yol güvenliği de artırılmış oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Tarımın her zaman destekçisiyiz. Üreticimizin tarlasına rahat ulaşabilmesi, işini kolaylıkla yapabilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu her noktaya hizmet götürmeye kararlıyız" dedi.

Belediye ekiplerinin program dahilinde diğer kırsal mahallelerde de benzer çalışmalara devam edeceği öğrenildi.