Bayırköy Belediyesine ait hasta nakil aracı geçtiğimiz gün oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü-Söğütspor maçında hazırda bulundu.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu ile BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü geçtiğimiz gün Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda baraj maçında karşı karşıya geldi. Maç öncesi Bayırköy Belediyesine ait hasta nakil aracı muhtemel bir sakatlanmaya karşı futbolcuları hastaneye götürmeye hazırda bulundu. Maçta her hangi bir hastanelik bir sakatlanma olmazken, araçta 2 görevli hazırda bulundu.