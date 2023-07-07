Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde sokak aydınlatma direklerine ek olarak led aydınlatmalar takıldı.

Beldedeki cadde ve sokaklarda bulunan sokak aydınlatma direklerine yeni led aydınlatmalar takılarak, güzel bir görünüme sahip oldu. Beldedeki cadde ve sokakların artık ışıl ışıl olduğunu anlatan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Yapılan düzenleme ile birlikte daha önceki yıllarda sadece yanyol üzerindeki aydınlatmalarda bulunan ledler, ilave edilen sokaklar ile birlikte beldemizin yüzde 80’lik bölümüne takılarak ışıl ışıl bir görünüme kavuşturulmuştur" dedi.