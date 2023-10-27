Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden, Bayır’ın mimarı Necmi Yener’in büstü Bayır Mahallesinde düzenlenen törenle açıldı. Büst açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Necmi Yener’in ailesi ile Bayır halkı katıldı.

Yeni modern Bayır’ın kurucusunun kızı olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Necmi Yener’in kızı Neşe Yener Kesmiş, “Öncelikle Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş’e, Büyükşehir Belediyesi başkan vekilimiz Cumhur Çoban’a çok teşekkür ederim. Ne mutlu ki bize bugün Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Cumhuriyet aşığı babamın büstünü açıyoruz. 1941 yılında meydana gelen depremin ardından yeni bir Bayır kasabası kurdular. Günümüzde ülkemizin pek çok yerinde yanlış yapılaşmalardan doğan afetler yaşanırken, 1939’larda ‘kader gayrete aşıktır’ deyimiyle yola çıkıp yeni modern Bayır’ı inşa ettiler” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çok anlamlı bir günde Necmi Yener’in büstünün açılışını yaptıklarını belirterek, “Bugün burada çok önemli bir ismin, değerli öğretmenimiz Necmi Yener’in büst heykelinin açılışını yapıyoruz. Başöğretmen olarak Bayır’a atanan Necmi Yener, örnek gösterilecek yaşamıyla sadece Bayır için değil, bölgemiz içinde çok önemli bir isimdir. Bayır kasabasının 1941 yılındaki depremle yıkılmasının ardından Necmi Yener hocamız bir mimar bir şehir plancısı gibi bugünkü yerleşim planını çizmiştir. Bu plan kabul edilerek uygulanmış ve Bayır bugünkü konumuna resmi olarak kavuşmuştur. Necmi Yener Hocamızın büstünün açılışının Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında olması çok anlamlı oldu” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili ve eski Bayır Belediye Başkanı Cumhur Çoban, “Cumhuriyet’in en önemli eserlerinden biri de Köy Enstitüleri idi. Bugün burada Köy Enstitülerinden yetişmiş Necmi Yener’i konuşuyoruz. Köy Enstitüsünden aldığı eğitimle kurduğu Bayır’ı konuşuyoruz. 1941 yılındaki depremin ardından Necmi Yener bayır halkına önderlik etmiş ve bugünkü Bayır’ı kurmuş. Bu eser Necmi Yener’in. Ne mutlu ki bize bugün bu anlamlı günde Necmi Yener Hocamızın büstünü hep birlikte açıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Bayır’ın mimarı Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden Necmi Yener’in büstü törenle açıldı. Büst açılış töreninin ardından lokma ikramı yapıldı.