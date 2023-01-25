Eskişehir’de zihinsel engelli ve epilepsi hastası kestaneci Cengiz Samurah, zaman zaman bayılmasına rağmen tezgâhını inatla açıp ekmek parasını kazanmaya çalışıyor.

Eskişehir’de zihinsel engelli ve epilepsi hastası kestaneci Cengiz Samurah, zaman zaman bayılmasına rağmen tezgâhını inatla açıp ekmek parasını kazanmaya çalışıyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde kestane satışı yapan zihinsel engelli Cengiz Samurah, epilepsi krizi geçirip hastaneye kaldırılmasına rağmen kararlılıkla işinin başında duruyor. Zaman zaman bayılan Samurah’ın işine azimle sahip çıkması, görenlerin takdirini topluyor. Hem zihinsel engelli hem de epilepsi hastası olmasına rağmen tezgâhının başında duran Samurah, geçimini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Epilepsi krizi geçirirken bayıldığında düşerek oluştuğu öğrenilen Samurah’nın gözündeki morluk dikkat çekiyor.

“Ben bayıldığım zaman çevre esnafı ambulans çağırıyor”

Hastaneye yatıp tedavi görmek isteyen Cengiz Samurah, “Düşüp bayıldığım günü hatırlamıyorum. Epilepsi hastalığım var, o yüzden bayılıyorum. Her gün bayılmıyorum ama her hafta en az 1-2 kere bayılıyorum. Hastalığım için başka ilaçlar verecekler. Onları kullandıktan sonra ne olacak bilemiyorum, acaba fayda edecek mi bilmiyorum. Doktor ilaçlarını getir dedi, gideceğiz. Bayılsak bile tezgâhı yine açıyoruz. Kazanç belli olmuyor, işin durumuna bağlı. İyi olursa oluyor, olmazsa olmuyor. Ben bayıldığım zaman çevre esnafı ambulans falan çağırıyor” dedi.

Cengiz Samurah’ın kardeşi Özcan Samurah, abisinin zaman zaman evde tek başına kalıp bayıldığını ve tedavi olması gerektiğini söyledi. Samurah, “Cengiz Samurah’ın zihinsel özrü var, ayriyeten epilepsi rahatsızlığı var ve psikiyatrik sıkıntıları da çok fazla. Kendisi hiçbir işini yapamayacak durumda" dedi.