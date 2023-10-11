Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, Salihli Avcılar Kulübü Derneğini ziyaret edip, avcılarla buluştu.

Ziyarette Salihli Avcılar Kulübü Başkanı Yaşar Çetin ve avcılarla sohbet eden Bayil, vatandaşların 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avcılık belgesine sahip olmak için gerekli olan avcılık eğitimi almalarını teşvik eden Salihli Avcılar Kulübü Derneğine teşekkür etti.

Avcılık yapmak isteyen vatandaşların öncelikle avcılık belgesine sahip olması gerektiğine vurgu yapan Bayil “Bu doğrultuda konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın gerekli bilgileri, İl Şube Müdürlüğümüze bağlı Şefliklerimizden ve İl Şube Müdürlüğümüzden temin edebilirler” dedi.

Salihli Avcılar Kulübü Başkanı Yaşar Çetin ise ziyaretlerinden dolayı Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil’e teşekkür etti.