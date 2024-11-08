Bayhan, ‘Yine Aylardan Kasım’ şarkısında Tual ile birlikte düet yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Bayhan Mayıs ayından güçlü bir çıkış yaptığı ve dijital platformlarda dünya viral listelerinin zirvesini de görmeyi başaran ‘Tiryakinim’ şarkısının ardından yine bir Tual şarkısıyla müzikseverlerle buluşuyor.

TUAL İLE DÜET PROJESİ

Tual grubuyla ‘Yine Aylardan Kasım’ şarkısını düet yapan Bayhan’ın prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı proje, OneRpm’in dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

‘Tiryakinim’de olduğu gibi yine söz ve müziği İskender Türsen’e ait olan ‘Yine Aylardan Kasım’ın düzenlemesini Emre Çalışkan tarafından gerçekleştirildi.

KLİP BODRUM’DA ÇEKİLDİ

Çekimleri Bodrum’da gerçekleşen şarkının klibin yönetmenliğini ise Berk Şenay üstlendi. Bayhan’a İskender Türsen, Ertuğrul Perşembe, Yavuz Darıdere ve Devrim Seyrek’ten oluşan yaklaşık 30 yıllık Tual grubu da klipte eşlik etti.