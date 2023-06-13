’Bayburt’ta bir şeyler oluyor’ sloganıyla bu yıl 1’incisi düzenlenen, gelenekselleştirilmesi planlanan ve 3 gün sürecek olan BAYFEST 1. Bilim ve Teknoloji Festivali renkli görüntülerle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen festival, Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı. Açılış töreni sonrasında yarışmalar ve gösteriler düzenlendi, roket atışları yapıldı, atölye çalışmaları ziyaret edildi.

Bayburt Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başlayan festivalde daha sonra Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ROBOHATİP takımına ait roketler gökyüzüne fırlatıldı.

BAYFEST 1. Bilim ve Teknoloji Festivali kapsamında ziyaretçiler stantları gezerek teleskop ile gözlem, 3D yazıcı ve kalem, model uçak simülasyonu, robot gösterileri, planör yapımı, drone simülasyonu, hologram yapımı, su roketi, sihirli labirent, alevlerin müzikle dansı, kodlamalar, zspace artırılmış gerçeklik ve elektrikli deney setinden oluşan toplam 26 adet atölye çalışmalarını inceledi. Atölye çalışmaları yoğun ilgi görürken öğrenciler festivalde yer alan tasarla yap uçur, stracth kodlama ve spor parkurundaki yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Festival, Türkiye Finallerinden dereceyle dönen ROBOHATİP takımının İHA gösterisiyle devam etti.

Bilginin beceriye dönüştüğü atölye çalışmalarıyla BAYFEST’in eğitim sürecine katkı sağlayacağını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Bu yıl 1’incisini düzenlediğimiz BAYFEST Bilim ve Teknoloji festivalinde 15 bin öğrencimizi ağırlayacağız. Festivalimizde, 30 atölye çalışması, 3 yarışma parkuru bir de spor parkuru var. İlimizdeki öğrencilerimizin okullarının son günlerinde, bilginin beceriye dönüştüğü atölye çalışmalarıyla güzel bir faliyet olacak. Nerdeyse 3 aydır hazırlığını yaptığımız bu festivalde çocuklarımız festival süresince ilimizdeki bu imkanlardan faydalanabilecek. Öğrencilerimiz çok keyifli dakikalar geçiriyorlar. Festivalin eğitim sürecine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bununla birlikte Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleşen festival, 14 Haziran’a kadar halka açık olacak.