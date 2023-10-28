Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, Darmstadt 98 ile karşılaşırken, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 8-0’lık skorla galip ayrıldı. Bayern’in 37 yaşındaki kalecisi Manuel Neuer, bu sezon ilk kez forma giydi.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Bundesliga’nın 9. haftasında Darmstadt’ı konuk etti. Allianz Arena’da oynanan mücadelenin 4. dakikasında Joshua Kimmich’in kırmızı kart görmesiyle Bavyera ekibi 10 kişi kaldı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, Darmstadt’ta Klaus Gjasula ve Matej Maglica kırmızı kart gördü. 3 kırmızı kartın çıktığı maçta ilk gol 51. dakikada Harry Kane’den geldi. Bayern, 56’da Leroy Sane, 60. dakikada Jamal Musiala’nın golleriyle farkı 3’e çıkardı. Ataklarını sıklaştıran Bayern, peşpeşe goller bulurken müsabakayı da 8-0’lık skorla kazandı. Münih’te Harry Kane hat-trick yaparken, Leroy Sane ve Jamal Musiala mücadeleyi ikişer golle tamamladı. Diğer gol de Thomas Müller’den geldi. Öte yandan sakatlığını atlatan kaleci Manuel Neuer, bu sezonki ilk maçına çıktı.

Thomas Tuchel’in öğrencileri puanını 23’e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bayern, 4 Kasım Çarşamba günü B.Dortmund’a konuk olacak.