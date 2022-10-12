Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan günlük mesaisini Karaköprü’ye ayırırken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Vali Ayhan’a ilçeyi gezdirerek gerçekleştirilen projeleri ve çalışmaları tanıttı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan günlük mesaisini Karaköprü’ye ayırırken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Vali Ayhan’a ilçeyi gezdirerek gerçekleştirilen projeleri ve çalışmaları tanıttı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ı ilçede ağırlayarak yapılan projeleri ve çalışmaları gezdirdi. Vali Ayhan ve Baydilli ilk olarak Karaköprü Belediyespor tesislerini ziyaret ederek yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip sohbet etti. Ziyarette Vali Ayhan ve Baydilli’ye Karaköprü İlçe Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Daha sonra ilçedeki Yaşampark Spor Tesislerini ziyaret eden Vali Ayhan ve Baydilli tenis, futbol ve basketbol kurslarındaki öğrencilerle buluşup hem sohbet ettiler hem de oyun oynadılar. İlçeye kazandırılan Necmettin Cevheri Kültür ve Gösteri Merkezi de ziyaret edilirken, buradaki dikiş-nakış ve halı dokuma kurslarında eğitim gören kadınlarla sohbet ettiler. Vali Ayhan ve Baydilli Seyrantepe Mahallesindeki 4. Murad Kültür Merkezini de incelerken, burada karşılaştıkları vatandaşlarla da bir süre sohbet edip talep ve önerilerini not aldı. Merkez ziyaretlerinin ardından kırsala da çıkarma yapılırken Maşuk Mahallesinde vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlediler. Şahin Mahallesine kazandırılan çok amaçlı salonun açılışının ardından bölge muhtarları ile toplantı gerçekleştirilerek gezi programı tamamlandı. Baydilli, Vali Ayhan ile birlikte verimli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, “Valimiz sağ olsunlar bugünü ilçemize ayırdı. İlçedeki projelerimizi ve çalışmalarımızı kendilerine tanıttık. Bunun yanında kırsaldaki vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla buluşup taleplerini aldık. İnşallah değerli Valimizin de katkılarıyla ilçemize daha güzel hizmetler sunarak ilçemizi en güzel yerlere getirmek için çalışacağız” dedi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Karaköprü’nün gelişen güzel bir ilçe olduğunu ve yapılan çalışmalarla çok daha iyi yerlere geleceğini belirterek ilgilerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

Karaköprü gezi programında Vali Ayhan ve Baydilli sık sık vatandaşlarla görüşüp taleplerini dinledi, not alıp gerekli çalışmaların başlatılması konusunda talimat verdi.