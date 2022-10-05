Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaşam parkta faaliyet gösteren spor kurslarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelirken, yenilenen yüzme havuzunu da inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaşam parkta faaliyet gösteren spor kurslarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelirken, yenilenen yüzme havuzunu da inceledi

Baydilli, Doğukent Mahallesindeki yaşam parkta hizmete giren spor tesisleri ve aqua park yüzme havuzunu ziyaret ederek burada kurs gören çocuklarla buluştu. Baydilli tesisteki tenis, basketbol, futbol ve yüzme kurslarını ziyaret ederken, çocuklarla sohbet edip tenis ve basketbol oynadı. Baydilli’ye ziyarette belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Karaköprü’ye en güzel hizmetleri kazandırmanın derdinde olduklarını ve bunun için çalıştıklarını ifade eden Baydilli, çocuklar için de böyle bir tesisi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Baydilli, “Yaşam parkımızın içerisindeki spor tesis alanımızı ziyaret ettik. Burada aqua park yüzme havuzumuz ve yanında futbol, tenis, basketbol ile voleybol sahalarımız da bulunuyor. Bu tesisimizde çocuklarımız için açtığımız kurslar da bulunuyor ve çocuklar mutlu bir şekilde spor yapıyorlar. Yaşam parkımızda yeni bir kafemiz de açıldı, spor tesislerinin de açılmasıyla birlikte parkımız tamamen faaliyete geçti diyebiliriz. Yaşam park artık yaşanılabilecek, zaman geçirilebilecek bir alan haline geldi. Tüm vatandaşlarımızı ve genç kardeşlerimizi yaşam parka ve tesislerimize bekliyorum. Tesislerimiz tüm hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Baydilli tesis ziyaretinde kursiyer çocukların velileriyle de bir süre sohbet ederken, onların talep ve önerilerini dinleyip not aldı.