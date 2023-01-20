Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah gezileri çerçevesinde günün ilk ışıklarıyla birlikte sahaya çıkıp Narlıkuyu Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah gezileri çerçevesinde günün ilk ışıklarıyla birlikte sahaya çıkıp Narlıkuyu Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Baydilli geleneksel hale getirdiği sabah alan gezilerini sürdürüyor. Baydilli, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte Narlıkuyu Mahallesinde yapılan çalışmaları ve sorunları incelerken yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Vatandaşların taleplerini not alıp çözümü için ilgili birim müdürüne talimat veren Baydilli, Narlıkuyu Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları da inceleyip bilgi aldı. Sabahın nuru ile birlikte işe koyulduklarını ifade eden Başkan Metin Baydilli, Karaköprü’nün büyüme hızına yetişmek ve en iyi hizmeti sunmak için mesaiye erken başladıklarını dile getirdi. Baydilli, “Karaköprü’müz ciddi bir büyüme gösterdiği için bizim bu hıza yetişip vatandaşlarımıza en iyi hizmeti en hızlı şekilde sunmamız gerekiyor. Biz de mesai kavramı gözetmeden sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle sahaya çıkıyoruz. Mahallelerimizdeki çalışmaları ve sorunları yerinde görüp çözümü için gerekli talimatları veriyoruz. Böylece hizmetleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirip ilçemizin daha güzel bir hale gelmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca yolda işe giden vatandaşlarımızla da sohbet edip taleplerini dinliyoruz ve çözümü mümkün olanlar için hemen yerinde talimat veriyoruz. Biz ilçemiz için sabah erkenden kalkıp sokağa çıkmaya, sorunlara çözüm üretip daha güzel bir Karaköprü’yü vatandaşlarımıza sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Baydilli program dahilinde sabah erken mesaiyle saha gezilerini sürdürecek.