Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği saha gezileri çerçevesinde Alibaba Mahallesini gezerek sorun ve çalışmaları inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği saha gezileri çerçevesinde Alibaba Mahallesini gezerek sorun ve çalışmaları inceledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Baydilli yaptığı saha gezileriyle sorunları ve talepleri yerinde inceliyor. Baydilli, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte belediyeden yürüyerek Ali Baba Mahallesine geçip sokak sokak gezdi. Özellikle vatandaşlardan gelen talepler üzerinde lüzum görülen yerlerde inceleme yapan Baydilli ve ekibi sorunların hızlıca giderilmesi için istişarede bulundular. Karaköprü’yü adım adım dolaştıklarını ve bunu rutin bir hale getirdiklerini söyleyen Belediye Baydilli, sahada olmanın ve sorunları yerinde inceleyip vatandaşlarla birebir görüşmenin hizmet noktasında ufuk açıcı olduğuna dikkat çekti. Baydilli, “Erken mesaiyle başladığımızı saha gezilerimizde gittiğimiz bölgelerdeki sorunları veya talepleri inceliyoruz. Ekibimizle birlikte durumu istişare edip çözüm için çalışma başlatıyoruz ve bunun takibini yaparak çözümün hızlanmasını sağlıyoruz. Bugün de belediyemizden çıkarak Alibaba Mahallemize doğru yürüdük ve burada sokak sokak gezerek hem sorunları hem de gerçekleştirdiğimiz çalışmaları inceledik. Yolda karşılaştığımız vatandaşlarımızla sohbet edip taleplerini dinledik. Bizim tek gayemiz mahallelerimizin sorunlarını minimuma indirip daha güzel bir Karaköprü’yü vatandaşlarımıza sunmaktır. Bunun için arkadaşlarımızla birlikte erkenden kalkıp ilçemizin sorunlarıyla ilgilenmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Baydilli alan gezilerinde esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.