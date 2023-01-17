İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Bayburt’ta Sonbahar’ fotoğraf yarışmasında lise öğrencilerinin kadrajına yansıyan eserlerin sergilendiği fotoğraf sergisi tarihi Taşhan’da açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Bayburt’ta Sonbahar’ fotoğraf yarışmasında lise öğrencilerinin kadrajına yansıyan eserlerin sergilendiği fotoğraf sergisi tarihi Taşhan’da açıldı.

Vali Cüneyt Epcim’in katılımıyla açılışı yapılan sergide yer alan Bayburt’a ait sonbahar fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, lise öğrencilerinin yakaladığı kareler, büyük ilgi gördü. Vali Epcim’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in, kurum amirlerinin, siyasi partilerin başkanlarının, STK temsilcilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin katıldığı sergide 50 fotoğraf sergilenirken, yarışmada dereceye giren öğrencilere ise akıllı saat hediye edildi. Yılda 2 defa düzenlenmesi planlanan ’Bayburt’ta Sonbahar’ ve ’Bayburt’ta İlkbahar’ konulu fotoğrafçılık yarışmasının ilk aşaması bugün tamamlanırken Bayburt’un ilkbahar fotoğrafları da ikinci eğitim öğretim yılının sonunda sergilenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Öğrencilerimize çevrelerinde akıp giden hayatın detaylarını fark edebilme, bir sanat dalı olarak fotoğrafçılık alanında bulunan potansiyel yetenekleri keşfedebilme ve kayıt altına alacakları şehrimizin doğal, kültürel ve insani yönleriyle şehrin hafızasına katkıda bulunma imkanı verebilmek için böyle bir çalışma yaptık" şeklinde konuşarak, fotoğraf yarışmasına katılan öğrencileri tebrik etti.

Öte yandan gün boyu halka açık olan Bayburt’ta Sonbahar Fotoğraf Sergisinde yer alan eserler, 18 Ocak Çarşamba günü Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yeniden sergilenecek.