Bayburt kent merkezinde 1924 yılında yapılan Tarihi Saat Kulesinin restorasyon çalışması Bayburt Belediyesi tarafından devam ediyor.

Bayburt kent merkezinde 1924 yılında yapılan Tarihi Saat Kulesinin restorasyon çalışması Bayburt Belediyesi tarafından devam ediyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin de üzerinde önemle durduğu restorasyon çalışması aralıksız devam ediyor. Asrın yorgunluğunu üzerinde taşıyan Bayburt Saat Kulesi’ndeki restorasyon, çokça yıpranan balkon kısmı ve üst tarafını kapsayacak. Balkon kısmı ve üstü tamamen sökülecek olan Saat Kulesinin yapımı için 120 günlük süre belirlenmişti. Ekipler bu sürede zarfında restorasyonu bitirmek için ara vermeden çalışıyor.

Şehrin simgelerinden olan Tarihi Saat Kulesinin restorasyonu için başlatılan “Saat Kulesi Rölöve Projesi” çerçevesinde çalışmaların tamamlanmasıyla Saat Kulesi tarihe tanıklık etmeye kaldığı yerden devam edecek.