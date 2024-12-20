Bayburt İl Halk Kütüphanesi ve Demirözü Halk Kütüphanesi’nin açılışının ardından Maden köyünde de kütüphane açılışı gerçekleşti.

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın isminin verildiği Maden İlk ve Ortaokulu Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı. Açılış töreni, öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Açılışın ardından protokol üyeleri kütüphaneyi ilgiyle gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Maden Köyü Kütüphanesi, hem öğrencilerin hem de köy halkının kullanımına açık olacak şekilde tasarlandı. Çeşitli kitapların yanı sıra teknolojik altyapısı ile dikkat çeken kütüphane, düzenlenecek etkinliklerle de köydeki eğitim ve sosyal hayatı canlandırmayı hedefliyor.