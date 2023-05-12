Bayburt’un en kalabalık nüfusuna sahip köylerinden olan Konursu’da yıllardır devam eden su sorunu, yapılan girişimlerle çözüme kavuştu.

40 milyon liralık bedelle DSİ göleti üzerinde inşası tamamlanan derivasyon hattı, köyün su ihtiyacını karşılamak üzere hizmete girdi.

DSİ göletinde incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, Konursu köyünün su sorununun çözülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, göletin bölgede yıllardır yaşanan su sıkıntısını karşılayacağını ifade etti. Epcim, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını ileterek, DSİ göletinin bölgenin tarım sektörüne de ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Konursu köyü Muhtarı Durkaya Esentürk, yıllardır süren su sorununun çözüme kavuştuğunu ifade ederek, DSI göletinin hizmete girmesiyle birlikte, köyde artık su sorunu yaşamayacaklarını, tarım ve çiftçiliğin daha verimli bir şekilde gerçekleşeceğini vurguladı.