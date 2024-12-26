‘Kıraathaneler Aslına Dönüyor’ projesi kapsamında Bayburt’taki kıraathanelerde kitap okuma etkinlikleri yapılıyor. Kelime anlamı okuma yeri, okuma mekanı olan kıraathaneler yapılan etkinlikle aslına dönüyor.

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından sürdürülen ‘Kıraathaneler Aslına Dönüyor’ projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde kıraathanelerde kitap okunuyor. Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri kıraathanelere giderek, buradaki vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştiriyor. Kitaplarını alan vatandaşlar ise sıcak çay eşliğinde hem kitabını okuyor, hem de kitap üzerine arkadaşıyla sohbet ediyor. Evde kitap okumaya imkanı olmayan vatandaşlar, kıraathanede kitap okuma fırsatı bulduklarını söyleyerek, Gençlik Merkezine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiler.