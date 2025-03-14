Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü kadın personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında birinci oldu. Farklı illerden turnuvaya katılım sağlayan emniyet mensubu kadın personellerin yer aldığı turnuvada, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev alan kadın polisler, derece elde ederek, birinciliğe adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle organize edilen ‘Evimin Sultanları’ voleybol turnuvasında Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı, birincilik elde etti. Turnuvada rakiplerine karşı mücadele eden Bayburt’un kadın polisleri, her alanda olduğu gibi spor alanında da adından söz ettirdi. Birincilik elde eden kadın polislere kupa ve madalyaları takdim edilirken, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı, kupayı emniyet müdürlüğüne getirmenin gururunu yaşadı.