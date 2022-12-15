Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, 2022 doğal gaz arzı planlanan yerleşim yerleri yatırım programına alınan Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri doğalgaza kavuştu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, 2022 doğal gaz arzı planlanan yerleşim yerleri yatırım programına alınan Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri doğalgaza kavuştu.

7 aylık altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğalgaz hat iletimi yapılan ilçelerin altyapıları da kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri koordinasyonuyla tamamlandı. Vali Cüneyt Epcim, belediye başkanları, vatandaşlar ve diğer ilgililerin katılımıyla düzenlenen açılışlarla Bayburt’un iki ilçesi Aydıntepe ve Demirözü’ne ilk doğalgaz verildi.

Düzenlenen törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, ilçelerimizin yıllarca beklediği doğalgazın bugün bağlandığını ve yıllardır beklenilen bir sorunun çözüldüğünü belirtti.

Vali Epcim, dünyada yaşanan enerji sorunlarının ülkemizi teğet geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Tüm dünyada enerji en önemli sorun olarak göze çarpmakta enerji maliyetleri bir taraftan artmakla birlikte sorunlar devam ediyor. Şunu ifade edelim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı etkin enerji diplomasisi sayesinde, ülkemiz enerji sonunu yaşamadan bu yılı tamamlıyoruz bunu çok önemli görüyor ve kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün özellikle Aydıntepe ve Demirözü ilçelerimize doğalgaz getirmenin büyük bir başarı olduğunu değerlendiriyoruz, bu başarıya ortak olan destek veren Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’e teşekkür ediyoruz, bizlerden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen hemşerimiz Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin, Enerji Bakan Yardımcımız Alpaslan Bayraktar, Milletvekilimiz Fetani Battal’a, siyasi parti temsilcilerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum.”

Törenin ardından Epcim, ilçede doğal gaz hattı bağlanan Canan Altuntaş’ın evine misafir oldu. Vali Epcim, Doğal gaz hizmeti götürülen Aydıntepe’de konuk olduğu aileyle doğal gaz ateşinde demlenen çayı içti.

Ev sahibi Canan Altuntaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Evimizde ilk defa doğal gaz kullanmaya başladık. Çok mutlu olduk. Bizlere ve ilçemize bu hizmeti sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Valimiz Cüneyt Epcim’e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçelerde düzenlenen doğalgaz törenine Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.